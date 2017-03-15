Бешеные звери атакуют домашний скот в Чистоозерном районе

В Покровке дикое животное (предположительно лиса или корсак) проникло в сарай одной из деревенских семей и покусало корову и теленка. «Насторожило неадекватное поведение животных», — рассказали корреспонденту VN.ru местные жители.

Сразу были вызваны ветеринарные специалисты, которые и озвучили диагноз — бешенство. Животных пришлось уничтожить. Семье нанесен значительный ущерб.

В Яминке и Ишимке дикие лисицы и корсаки также заходили на улицы, во дворы, вступали в драки с домашними животными. Ненормальное поведение только подтверждает факт их заболевания бешенством.

Ранее, в январе, карантинные мероприятия были введены в селе Журавка, когда в один из дворов заскочила лисица. Собаки растерзали дикое животное, биоматериал специалистами ветеринарии был отправлен на исследование на наличие вируса бешенства. Диагноз подтвердился. Собаки были привиты от страшного заболевания и не пострадали. На прошедшей неделе карантин в Журавке был снят.

В зимний и весенний период на улицах поселений увеличивается количество бродячих собак, которые сбиваются в стаи в период гона. Свободный выгул животных увеличивает их шансы на встречу с больными особями. Заражение человека происходит при укусе или ослюнении животным поврежденной кожи или слизистой оболочки.

Описаны случаи заболевания людей в результате укусов внешне здоровым животным, продолжающим оставаться таковым в течение длительного времени. Поэтому при любом «недружелюбном» контакте с животным человеку необходимо в первую очередь исключить возможность заражения бешенством — получить необходимую медицинскую помощь.