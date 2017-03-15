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11:20 (мск), источник: AmurMedia.ru

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с розливом нефти на Амуре у Хабаровска

Информация о масштабном разливе нефтепродуктов появилась вчера.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 15 марта, AmurMedia.

Ситуация, связанная с появлением нефтесодержащих веществ на береговой линии р. Амур, находится на контроле Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры. В связи с публикацией средствами массовой информации сведений о фактах образования на береговой линии реки Амур нефтесодержащих веществ, Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

В целях установления обстоятельств произошедшего прокуратура направила запросы в акционерные общества «ННК-Хабаровский НПЗ» и «ННК-Хабаровскнефтепродукт», а также СП «Хабаровская ТЭЦ-2» филиала ХТСК АО «ДГК».

Одновременно с этим в рамках межведомственного взаимодействия налажен обмен информацией с управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, Департаментом Росприроднадзора по ДФО, ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и администрацией г. Хабаровска.

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