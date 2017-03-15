Полиция задержала двоих калининградцев за незаконную регистрацию иностранцев

В ходе проверки участковые уполномоченные полиции установили, что в Калининграде 50-летняя жительница Московского района зарегистрировала у себя в квартире шестерых иностранцев. При этом по указанному в официальных документах адресу данные граждане никогда не проживали, что подтвердилось материалами проверки и свидетельскими показаниями.

По данным полиции, 37-летний житель Центрального района также осуществил фиктивную регистрацию в своей квартире одиннадцати приезжих из Средней Азии.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Им грозит штраф в размере до полумиллиона рублей и лишение свободы на срок до трёх лет.