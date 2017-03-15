ДТП в Кишиневе: водитель снес рекламное панно
Курьезная авария произошла накануне в Кишиневе, 22-летний водитель потерял управление и влетел в стоящее у обочины дороги рекламное панно.
Курьезная авария произошла накануне в Кишиневе, 22-летний водитель потерял управление и влетел в стоящее у обочины дороги рекламное панно.
ДТП произошло по улице Ион Крянгэ.
К счастью, никто не пострадал, однако автомобиль марки Honda, за рулем которой он находился, был сильно поврежден.
Водителю грозит денежный штраф, а также шесть штрафных пунктов.