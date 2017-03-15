Пьяный житель ЧМЗ избил полицейского, пробегая мимо райотдела

Жителя Челябинска судят за спонтанное избиение участкового полиции напротив райотдела — пьяного мужчину помог скрутить прохожий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в конце января напротив ОП «Металлургический». Участковый полиции вышел покурить, когда обратил внимание на пробегавшего мимо горожанина. Мужчина махал руками и что-то кричал. Полицейский попытался остановить бегуна, но тот оказал сопротивление. Злоумышленник не менее двух раз ударил стража порядка кулаком по голове и не хотел сдаваться. Задержать дебошира полицейскому помог случайный прохожий.

«Нарушителем оказался 29-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину он признал в полном объеме. Ему вменяется часть 1 статьи 318 УК РФ — “Применение насилия в отношении представителя власти”. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказал руководитель СО по Металлургическому району СУ СКР по Челябинской области Андрей Меньщиков.

Известно, что челябинец не работал и злоупотреблял спиртным. Ранее он уже трижды был судим за преступления имущественного характера и против личности.

Ольга Плеханова.