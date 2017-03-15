Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Летучая и Бородина борются за звание любимой ведущей
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Глава Крыма: у президента в РФ должно быть больше прав
Не родись красивой: для кого красота стала проклятьем
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Москва дала Лукашенко две недели: Минску грозит Майдан – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Витамин С оказался противораковым средством
У некоторых людей мозг до старости остается «молодым»
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
8Тайский День слона
10Освобожденная Пальмира
10Фестиваль весны в Индии
11:39 (мск), источник: dostup1.ru

Пьяный житель ЧМЗ избил полицейского, пробегая мимо райотдела

Справиться с дебоширом стражу порядка помог случайный прохожий.

Жителя Челябинска судят за спонтанное избиение участкового полиции напротив райотдела — пьяного мужчину помог скрутить прохожий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в конце января напротив ОП «Металлургический». Участковый полиции вышел покурить, когда обратил внимание на пробегавшего мимо горожанина. Мужчина махал руками и что-то кричал. Полицейский попытался остановить бегуна, но тот оказал сопротивление. Злоумышленник не менее двух раз ударил стража порядка кулаком по голове и не хотел сдаваться. Задержать дебошира полицейскому помог случайный прохожий.

«Нарушителем оказался 29-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину он признал в полном объеме. Ему вменяется часть 1 статьи 318 УК РФ — “Применение насилия в отношении представителя власти”. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказал руководитель СО по Металлургическому району СУ СКР по Челябинской области Андрей Меньщиков.

Известно, что челябинец не работал и злоупотреблял спиртным. Ранее он уже трижды был судим за преступления имущественного характера и против личности.

Ольга Плеханова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пьяный житель ЧМЗ избил полицейского, пробегая мимо райотдела
Белый дом раскрыл данные налоговой декларации Трампа за 2005 год
СК подтвердил возбуждение дела о премиях главы «Почты России»
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» продлится около двух лет
«Калашников» создаст новый пулемет
Адвокат: Прошение о помиловании Севастиди написала под диктовку
Нового президента Южной Кореи досрочно изберут 9 мая
Александр Овечкин прервал свою антирекордную серию в НХЛ
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше» Все больше и больше пар по всему миру сталкиваются с диагнозом «бесплодие». И для многих это слово звучит как приговор. Что делать, если не получается забеременеть? На этот вопрос отвечает доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, репродуктолог Центра репродукции «Линия жизни» Юлия Алексеевна Колода.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь