В Воронеже на видео сняли поджог «Лады Ларгус» дорожного активиста
На кадрах запечатлено, что машина полыхнула после того, как от нее отошли двое мужчин.
На кадрах запечатлено, что машина полыхнула после того, как от нее отошли двое мужчин.
В Воронеже лидер движения «Наш надзор» Алексей Шамардин стал жертвой поджога. Накануне неизвестные сожгли принадлежащую активисту «Ладу Ларгус».
Момент поджога и его последствия попали на запись камеры видеонаблюдения, установленной на доме.
Судя по видео, поджог произвели двое мужчин. Они с обеих сторон обошли «Ладу». Один из мужчин положил около переднего крыла канистру с легковоспламеняющимся веществом. Вскоре вспыхнул огонь.
Потерпевший сообщает, что машина получила серьезные повреждения. На ее восстановление понадобятся десятки тысяч рублей.
Стражи порядка завели уголовное дело (ст. 167 УК). Наказание — 5 лет тюрьмы.