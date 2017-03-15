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12:06 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже на видео сняли поджог «Лады Ларгус» дорожного активиста

На кадрах запечатлено, что машина полыхнула после того, как от нее отошли двое мужчин.

В Воронеже лидер движения «Наш надзор» Алексей Шамардин стал жертвой поджога. Накануне неизвестные сожгли принадлежащую активисту «Ладу Ларгус».

Момент поджога и его последствия попали на запись камеры видеонаблюдения, установленной на доме. Интернет-газета «Новости Воронежа» публикует эти кадры:

Судя по видео, поджог произвели двое мужчин. Они с обеих сторон обошли «Ладу». Один из мужчин положил около переднего крыла канистру с легковоспламеняющимся веществом. Вскоре вспыхнул огонь.

Потерпевший сообщает, что машина получила серьезные повреждения. На ее восстановление понадобятся десятки тысяч рублей.

Стражи порядка завели уголовное дело (ст. 167 УК). Наказание — 5 лет тюрьмы.

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