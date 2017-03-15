Льдина упала на людей с крыши дома на улице Пролетарской в Иркутске

Хорошо, что пострадавшая успела сделать шаг в сторону, её скользом задела «ледяная иголка». Прошла вдоль виска и расцарапала до крови руку. Женщины сфотографировали здание, чтобы найти собственника. Сосулька упала с кровли усадьбы Катышевцевых-Плетюхина, в ней расположено много магазинов и офисов. Сейчас пострадавшая поехала в трамвпункт за помощью и намерена зафиксировать последствия происшествия.

— Вышли со Сбербанка, прошли, услышали грохот, я буквально на сантиметр отошла и мне в висок прилетело. Она откуда-то оттуда скатилась. Она с крыши скатилась, — говорит пострадавшая Ирина.