Льдина упала на людей с крыши дома на улице Пролетарской в Иркутске
Сосулькой по голове. Буквально час назад на одной из самых проходных улиц Иркутска — Пролетарской — с крыши сорвалась острая льдина. И угодила прямо в женщин.
Сосулькой по голове. Буквально час назад на одной из самых проходных улиц Иркутска — Пролетарской — с крыши сорвалась острая льдина. И угодила прямо в женщин.
Хорошо, что пострадавшая успела сделать шаг в сторону, её скользом задела «ледяная иголка». Прошла вдоль виска и расцарапала до крови руку. Женщины сфотографировали здание, чтобы найти собственника. Сосулька упала с кровли усадьбы
— Вышли со Сбербанка, прошли, услышали грохот, я буквально на сантиметр отошла и мне в висок прилетело. Она