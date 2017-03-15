В Уфе адвоката подозревают в мошенничестве

По информации ведомства, в декабре 2016 года Управлением ФСБ России по РБ было установлено, что адвокат инициативно предложил фигуранту уголовного дела (не являющемуся его подзащитным) избежать уголовной ответственности за мошенничество и потребовал за это 200 тысяч рублей, якобы для дальнейшей передачи денег следователю МВД по РБ в качестве незаконного денежного вознаграждения.

24 января 2017 года вечером адвокат был задержан при получении денег в ходе совместного мероприятия, проводимого сотрудниками Управления ФСБ РФ по РБ и УСБ МВД по РБ.

Следует отметить, что на момент получения денег адвокат знал о наличии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении упомянутого гражданина и намеревался присвоить полученные деньги.