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11:56 (мск), источник: ИА REGNUM

Разбойные нападения на коммерсантов: на Урале начался суд

К моменту раскрытия группировки один из налётчиков был мёртв, а второй отбывал наказание за другое преступление.

В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела о разбойных нападениях на предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе суда корреспонденту ИА REGNUM.

Суд рассматривает дело о преступных эпизодах, которые произошли в городе Артёмовском. По версии следствия, двое подсудимых в 2005—2006 годах грабили своих знакомых коммерсантов. Для совершения преступлений они приобрели оружие и скрывающие лица лыжные маски. Деньги намеревались вложить в собственное дело. Два первых нападения были неудачными, коммерсантам удалось сбежать от нападавших. Но на третий раз они смогли ограбить сейф местного торгового дома. Злоумышленники намеревались инсценировать смерть охранника торгового дома от передозировки наркотиков, но когда заметили, что он подаёт признаки жизни, был сделан контрольный выстрел в голову. В тот декабрьский день 2006 года подельникам удалось захватить более 215 тыс. рублей.

Данное преступление удалось раскрыть, а возбуждённое уголовное дело расследовать только спустя 10 лет в 2016 году. Сейчас на скамье подсудимых двое — Александр Тавабилов и Сергей Зарубин. Они обвиняются, в зависимости от причастности каждого, в совершении разбойных нападений, убийстве, незаконном обороте наркотиков и оружия. В уголовном деле фигурирует ещё один нападавший. Но он сейчас мёртв.

Один из подсудимых в настоящее время отбывает наказание за другое преступление. «Следующее заседание назначено на 23 марта 2017 года», — уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.

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