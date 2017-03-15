Следком заинтересовался нападением собак на омичку с ребёнком

Региональное следственное управление СКР начало проверку по сообщению о нападении стаи бродячих собак на женщину с годовалым ребенком, информирует официальный сайт ведомства.

Первоначально сообщения об этом происшествии появились в соцсети Вконтакте и средствах массовой информации. По предварительным данным, 21-летняя омичка разместила пост о помощи. Она рассказала, что на неё на улице 20 лет РККА напали семь озлобленных собак. Животные сломали санки и порвали пояс, которым пристёгивался к санкам годовалый ребёнок.

Женщина схватила малыша на руки и начала отбиваться от бродячих собак. Благодаря этому серьёзных повреждений от их нападения мать и ребёнок не получили.

Сотрудникам СКР предстоит выяснить все обстоятельства и причины случившегося, в том числе — в полной ли мере выполняли свою работу должностные лица, на которых возложены обязанности отлова бездомных животных. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.