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12:06 (мск), источник: АиФ Омск

Следком заинтересовался нападением собак на омичку с ребёнком

Должностные лица должны отвечать за своевременный отлов животных.

Региональное следственное управление СКР начало проверку по сообщению о нападении стаи бродячих собак на женщину с годовалым ребенком, информирует официальный сайт ведомства.

Первоначально сообщения об этом происшествии появились в соцсети Вконтакте и средствах массовой информации. По предварительным данным, 21-летняя омичка разместила пост о помощи. Она рассказала, что на неё на улице 20 лет РККА напали семь озлобленных собак. Животные сломали санки и порвали пояс, которым пристёгивался к санкам годовалый ребёнок.

Женщина схватила малыша на руки и начала отбиваться от бродячих собак. Благодаря этому серьёзных повреждений от их нападения мать и ребёнок не получили.

Сотрудникам СКР предстоит выяснить все обстоятельства и причины случившегося, в том числе — в полной ли мере выполняли свою работу должностные лица, на которых возложены обязанности отлова бездомных животных. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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