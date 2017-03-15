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16:30 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Житель Усть-Лабинского района украл несколько миллионов рублей

Жителя Усть-Лабинского района будут судить за мошенничество — мужчина обманным путем похитил у граждан более 4,5 миллионов рублей.

42-летний мошенник с января 2011 года по 2016 год входил в доверие к неблагополучным жителям района, покупая им продукты и ухаживая за ними. После этого мужчина убеждал людей продать имеющееся у них жилье, а вырученные деньги потратить якобы на приобретение новых квартир. Вырученные от продажи деньги он присваивал себе.

Как сообщили в СУ СК РФ по краю, мошенник продал имущество 5 местных жителей в возрасте от 35 до 60 лет. Уголовное дело направлено в районный суд, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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