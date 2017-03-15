Житель Усть-Лабинского района украл несколько миллионов рублей

42-летний мошенник с января 2011 года по 2016 год входил в доверие к неблагополучным жителям района, покупая им продукты и ухаживая за ними. После этого мужчина убеждал людей продать имеющееся у них жилье, а вырученные деньги потратить якобы на приобретение новых квартир. Вырученные от продажи деньги он присваивал себе.

Как сообщили в СУ СК РФ по краю, мошенник продал имущество 5 местных жителей в возрасте от 35 до 60 лет. Уголовное дело направлено в районный суд, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.