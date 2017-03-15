Работников «Краснодаргоргаза» будут судить за взрыв в доме
Сотрудники предприятия обвиняются в уничтожении дома и имущества на общую сумму свыше 7 миллионов рублей.
Сотрудники предприятия обвиняются в уничтожении дома и имущества на общую сумму свыше 7 миллионов рублей.
Как сообщал «Югополис», ЧП произошло вечером 12 августа 2016 года на бульваре Интернациональном в Краснодаре.
По версии следствия, 10 августа 2016 года мастер абонентского отдела АО «Краснодаргоргаз» Юрий Пархомов и слесарь отдела Виктор Братко выполняли решение суда о подключении к газоснабжению жилого помещения. Нарушив требования инструкции, после завершения работ они не проверили кран газоснабжения, в результате чего произошла утечка газа, который стал накапливаться в подвальном помещении домовладения. Это и стало причиной взрыва.
Сейчас уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд для рассмотрения. На расчетный счет АО «Краснодаргоргаз» наложен арест.