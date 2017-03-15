Работников «Краснодаргоргаза» будут судить за взрыв в доме

Как сообщал «Югополис», ЧП произошло вечером 12 августа 2016 года на бульваре Интернациональном в Краснодаре. Из-за взрыва газового баллона обрушился двухэтажный дом, взрыв также повредил и уничтожил автомобили Nissan Tiida и Volkswagen Polo, находившиеся во дворе дома. Общая сумма ущерба превысила 7,1 миллиона рублей. Ожоги и ранения получил мужчина, который был доставлен в реанимационное отделение.

По версии следствия, 10 августа 2016 года мастер абонентского отдела АО «Краснодаргоргаз» Юрий Пархомов и слесарь отдела Виктор Братко выполняли решение суда о подключении к газоснабжению жилого помещения. Нарушив требования инструкции, после завершения работ они не проверили кран газоснабжения, в результате чего произошла утечка газа, который стал накапливаться в подвальном помещении домовладения. Это и стало причиной взрыва.

Сейчас уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд для рассмотрения. На расчетный счет АО «Краснодаргоргаз» наложен арест.