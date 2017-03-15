В Воронеже полицейские взяли с поличным банду наркодилеров

Воронежские полицейские взяли с поличным троих рецидивистов при сбыте синтетических наркотиков на улице Ломоносова, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в среду, 15 марта. Мужчины планировали оставить закладку с метилэфедроном в подъезде многоэтажки.

По данным ведомства, рецидивисты в возрасте от 31 до 49 лет сбывали наркотики через тайники или при личной встрече с постоянными клиентами. Полицейские пока установили три факта преступной деятельности, и возбудили по ним уголовные дела за сбыт наркотиков по предварительному сговору (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Рецидивистов поместили в СИЗО.