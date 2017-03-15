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12:07 (мск), источник: Sputnik.md

Подробности дела, по которому обыскивают кабинет главы Минсельхоза

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Расследование уголовного дела, в ходе которого сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) в среду обыскивают служебный кабинет министра сельского хозяйства Молдовы Эдуарда Грамы, открыли еще в марте 2016 года.

Источник: Sputnik.md

Процессуальный статус главы Минсельхоза правоохранительные органы пока не уточняют.

Еще в ноябре 2016 года антикоррупционные структуры провели ряд обысков по данному делу. В поле зрения правоохранителей попали как действующие, так и бывшие чиновники. Они, как рассказал ранее глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, получали взятки за реализацию преступной схемы.

По итогам тех обысков задержали десять человек: экс-вице-министра сельского хозяйства и бывшего депутата Николае Олару, бывшего главу Национального инспектората расследований Тудора Бежана, экс-министра юстиции Иона Морея, руководителя одного из управлений министерства сельского хозяйства, а также начальника одного из управлений Агентства земельных отношений и кадастра, адвоката и несколько экономических агентов.

Задержанные чиновники и экономические агенты пытались реализовать схему по отчуждению 30 гектаров земель, принадлежащих Национальному колледжу виноградарства и виноделия.

В ходе начатого расследования попали под подозрение пять человек, в том числе сотрудники Колледжа. Затем у следствия появилось подозрение о деятельности другой группировки.

Эдуард Грама.

Кроме того, следствие выявило факт дачи взятки экономическим агентом за то, чтобы его назначили начальником данного Колледжа.

В итоге ему помогли стать директором, чтобы тот мог содействовать в реализации преступной схемы.

Кроме того, за взятку в 30 тысяч евро, администратору земель должны были выделить инвестиции в размере 4,5 миллиона леев.

Глава управления уголовного преследования Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Богдан Зумбряну ранее заявлял, что задержанные подозреваемые должны были изменить назначение земель, чтобы затем продать их по более высокой цене.

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