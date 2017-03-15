Копейские власти незаконно выделили 25 земельных участков — в том числе на долевое строительство

В числе таких территорий — участки на улице Фонвизина, 7 и улице Чаадаева, 79, где в настоящее время возводятся многоэтажные дома строительными компаниями ООО «Инман» и ООО «УралСтрой» с привлечением денег дольщиков.
Учитывая эти обстоятельства, прокуратура Копейска обратилась в суд с иском признать недействительными сделки только по 23 участкам.
«Судебное разбирательство по оспариванию постановлений о выделении участков, на которых осуществляется строительство жилых домов с привлечением денежных средств граждан, не инициировалось, в связи с чем, права и законные интересы участников долевого строительства не нарушаются», — резюмируют в пресс-службе прокуратуры.