Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Москва дала Лукашенко 2 недели: Минск на пути к Майдану – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Чем полезен жгучий перец: обзор
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
16Неслабый пол
8Тайский День слона
1185-летие Наины Ельциной
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12:14 (мск), источник: Uralpress.ru

Копейские власти незаконно выделили 25 земельных участков — в том числе на долевое строительство

Органы надзорного ведомства в ходе проверки исполнения земельного законодательства на территории Копейска вскрыли многочисленные факты незаконного формирования и предоставления 25 земельных участков, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Источник: РИА "Новости"

В числе таких территорий — участки на улице Фонвизина, 7 и улице Чаадаева, 79, где в настоящее время возводятся многоэтажные дома строительными компаниями ООО «Инман» и ООО «УралСтрой» с привлечением денег дольщиков.

Учитывая эти обстоятельства, прокуратура Копейска обратилась в суд с иском признать недействительными сделки только по 23 участкам.

«Судебное разбирательство по оспариванию постановлений о выделении участков, на которых осуществляется строительство жилых домов с привлечением денежных средств граждан, не инициировалось, в связи с чем, права и законные интересы участников долевого строительства не нарушаются», — резюмируют в пресс-службе прокуратуры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Коркинский разрез планирует принимать шлак Троицкой ГРЭС по 100-километровой трубе
Фракция ЛДПР в полном составе покинула заседание Госдумы
СК подтвердил возбуждение дела о премиях главы «Почты России»
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» продлится около двух лет
«Калашников» создаст новый пулемет
Адвокат: Прошение о помиловании Севастиди написала под диктовку
В Госдуме оценили стоимость пропуска депутатами заседаний
Александр Овечкин прервал свою антирекордную серию в НХЛ
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
Полиция задержала водителя, наехавшего на ребенка для «воспитания» В Следственном комитете России пообещали, что теперь «воспитательные меры» будут применены к самому мужчине со стороны следствия и суда
Hi-Tech
OPPO и Vivo: смартфоны из мирового топ-5 придут в Россию Российские операторы ведут переговоры о выпуске их устройств под брендом OPPO и Vivo на российский рынок
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше» Все больше и больше пар по всему миру сталкиваются с диагнозом «бесплодие». И для многих это слово звучит как приговор. Что делать, если не получается забеременеть? На этот вопрос отвечает доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, репродуктолог Центра репродукции «Линия жизни» Юлия Алексеевна Колода.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь