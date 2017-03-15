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13:04 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде женщина выпала с балкона

Это случилось в Красноармейском районе 13 марта.

Тело 34-летней женщины нашли под домом на улице 50 лет Октября. Прохожие вызвали стражей порядка. Как выяснилось позже, женщина вместе со своим сожителем выпивали. Когда мужчина пошел спать, девушка продолжила пить в одиночестве.

По информации старшего следователя Красноармейского СО СУ СКР по региону Дениса Голованова, с утра мужчина обнаружил, что его возлюбленной дома нет. Он посчитал, что она уехала к матери и не заподозрил ничего плохого. О трагедии мужчина узнал от соседки. Известно, что женщина часто злоупотребляла выпивкой, не имела работы и лишилась детей, которых забрал бывший муж, не доверяя воспитание неблагополучной матери.

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