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13:02 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем осудят мужчину, избившего до смерти сожителя сестры

Злоумышленник заподозрил пострадавшего в краже денег и набросился на него.

Нижегородец, избивший до смерти сожителя своей сестры, предстанет перед судом, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

По версии следствия, 28 декабря в доме на улице Балахнинская Сормовского района между двумя мужчинами произошла ссора. Злоумышленник обвинил гражданского мужа сестры в краже денег, и жестоко избил потерпевшего руками, ногами и табуретом. Когда пострадавший упал, обвиняемый сел на него и стал бить головой об пол. 41-летний мужчина скончался в больнице через несколько недель.

В отношении 24-летнего злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. В настоящее время дело направлено в суд.

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