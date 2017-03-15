Два челябинских врача оштрафованы на 500 тыс. за взятку
За 130 тыс. рублей они обещали парню выдать справку, которая помогла бы избежать призыва на военную службу.
За 130 тыс. рублей они обещали парню выдать справку, которая помогла бы избежать призыва на военную службу.
Ленинский райсуд Челябинска сегодня, 15 марта, огласил новый приговор заведующему терапевтическим отделением поликлиники ГКБ № 11 Антону Шардыко — врача признали виновным в получении взятки в размере 130 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Вместе с Шардыко на скамье подсудимых оказался и бывший медработник этой же поликлиники Павел Артемов. Оба были задержаны в июле 2014 года. По данным следствия, заведующий терапией при посредничестве Артемова получил взятку от молодого человека за предоставление справки о наличии у него заболевания, дающего право на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу. Призывник оказался участником
«До передачи 130 тыс. рублей Шардыко и Артемов вели с ним переговоры о том, как будет проходить процедура освобождения от прохождения военной службы, сколько это займет времени и сколько будет стоить. Медработники были задержаны в июле 2014 года после получения взятки», — сообщила официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.
Суд признал завтерапией виновным в получении взятки, Артемова — в посредничестве во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий. Первому с учетом содержания под стражей в течение почти двух месяцев назначен штраф в размере 300 тыс., второму — 200 тыс. рублей. Кроме того, Шардыко лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе в структурных подразделениях Минздрава, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо выполнением
Приговор суда не вступил в законную силу.
Отметим, что в 2015 году тот же суд приговорил врачей к штрафу в размере 9,1 млн рублей на двоих. В январе 2016 года Челябинский областной суд отменил этот приговор