Два челябинских врача оштрафованы на 500 тыс. за взятку

Ленинский райсуд Челябинска сегодня, 15 марта, огласил новый приговор заведующему терапевтическим отделением поликлиники ГКБ № 11 Антону Шардыко — врача признали виновным в получении взятки в размере 130 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Вместе с Шардыко на скамье подсудимых оказался и бывший медработник этой же поликлиники Павел Артемов. Оба были задержаны в июле 2014 года. По данным следствия, заведующий терапией при посредничестве Артемова получил взятку от молодого человека за предоставление справки о наличии у него заболевания, дающего право на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу. Призывник оказался участником оперативно-розыскного мероприятия «Следственный эксперимент».

«До передачи 130 тыс. рублей Шардыко и Артемов вели с ним переговоры о том, как будет проходить процедура освобождения от прохождения военной службы, сколько это займет времени и сколько будет стоить. Медработники были задержаны в июле 2014 года после получения взятки», — сообщила официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд признал завтерапией виновным в получении взятки, Артемова — в посредничестве во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий. Первому с учетом содержания под стражей в течение почти двух месяцев назначен штраф в размере 300 тыс., второму — 200 тыс. рублей. Кроме того, Шардыко лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе в структурных подразделениях Минздрава, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо выполнением административно-хозяйственных, организационно-распорядительных функций — на два года.

Приговор суда не вступил в законную силу.