Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Климкин назвал РФ посмешищем для всего мира из-за суда в Гааге
В ряде российских банков вновь упали ставки по ипотеке
Не родись красивой: для кого красота стала проклятьем
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Знаменитый российский актер доставлен в клинику столицы - СМИ
Украинская судья поразила «боевым раскрасом» - СМИ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Витамин С оказался противораковым средством
У некоторых людей мозг до старости остается «молодым»
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
14На восток США обрушилась снежная буря
10Освобожденная Пальмира
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
14:09 (мск), источник: dostup1.ru

Два челябинских врача оштрафованы на 500 тыс. за взятку

За 130 тыс. рублей они обещали парню выдать справку, которая помогла бы избежать призыва на военную службу.

Ленинский райсуд Челябинска сегодня, 15 марта, огласил новый приговор заведующему терапевтическим отделением поликлиники ГКБ № 11 Антону Шардыко — врача признали виновным в получении взятки в размере 130 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Вместе с Шардыко на скамье подсудимых оказался и бывший медработник этой же поликлиники Павел Артемов. Оба были задержаны в июле 2014 года. По данным следствия, заведующий терапией при посредничестве Артемова получил взятку от молодого человека за предоставление справки о наличии у него заболевания, дающего право на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу. Призывник оказался участником оперативно-розыскного мероприятия «Следственный эксперимент».

«До передачи 130 тыс. рублей Шардыко и Артемов вели с ним переговоры о том, как будет проходить процедура освобождения от прохождения военной службы, сколько это займет времени и сколько будет стоить. Медработники были задержаны в июле 2014 года после получения взятки», — сообщила официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд признал завтерапией виновным в получении взятки, Артемова — в посредничестве во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий. Первому с учетом содержания под стражей в течение почти двух месяцев назначен штраф в размере 300 тыс., второму — 200 тыс. рублей. Кроме того, Шардыко лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе в структурных подразделениях Минздрава, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо выполнением административно-хозяйственных, организационно-распорядительных функций — на два года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, что в 2015 году тот же суд приговорил врачей к штрафу в размере 9,1 млн рублей на двоих. В январе 2016 года Челябинский областной суд отменил этот приговор из-за существенных нарушений уголовно-процессуального закона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Проект 5-100: в ЮУрГУ объявили конкурс на создание онлайн-курсов
Фракция ЛДПР в полном составе покинула заседание Госдумы
Украина за сутки подготовит санкции против российских банков
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» продлится около двух лет
Путин «без оптимизма» относится к идее введения монархии в РФ
Киев полностью закрыл транспортное сообщение с ДНР и ЛНР
В Госдуме оценили стоимость пропуска депутатами заседаний
Александр Овечкин прервал свою антирекордную серию в НХЛ
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
Полиция задержала водителя, наехавшего на ребенка для «воспитания» В Следственном комитете России пообещали, что теперь «воспитательные меры» будут применены к самому мужчине со стороны следствия и суда
Hi-Tech
OPPO и Vivo: смартфоны из мирового топ-5 придут в Россию Российские операторы ведут переговоры о выпуске их устройств под брендом OPPO и Vivo на российский рынок
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Московские дороги помоют с шампунем
Как читать рекламу недвижимости между строк
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше» Все больше и больше пар по всему миру сталкиваются с диагнозом «бесплодие». И для многих это слово звучит как приговор. Что делать, если не получается забеременеть? На этот вопрос отвечает доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, репродуктолог Центра репродукции «Линия жизни» Юлия Алексеевна Колода.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь