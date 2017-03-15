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16:09 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Документы по делу Станислава Лисова переданы в МИД Испании

США передали в МИД Испании документы по делу программиста из Таганрога Станислава Лисова.

Это нужно для того, чтобы мадридский суд начал рассматривать вопрос об экстрадиции жителя Ростовской области в Соединённые Штаты.

Напомним, Лисова задержали в январе этого года в Барселоне во время семейного отдыха. Запрос на заключение под стражу исходил от ФБР и Интерпола. Американская сторона подозревает таганрожца в хакерских атаках. Если решение суда о выдаче США программиста будет положительным, то сторона защиты намерена обжаловать приговор.

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