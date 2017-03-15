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13:14 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Автобус «Питеравто» с пассажирами протаранила фура в Волгограде

15 марта на Второй продольной между остановками «Лавровая» и «Угол парка» в Кировском районе Волгограда произошло ДТП с участием пассажирского автобуса № 95 и грузовика Scania.

Как стало известно ВДТВ со слов очевидцев, водитель грузовика совершал маневр по перестройке со второго ряда с целью дальнейшего поворота направо. В этот момент водитель автобуса, в котором находились пассажиры, видимо, решил «проскочить». В результате этого произошло столкновение.

Оба транспортных средства получили значительные повреждения. О пострадавших в ДТП не сообщается.

Установить точные обстоятельства случившегося предстоит полицейским.

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