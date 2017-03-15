Автобус «Питеравто» с пассажирами протаранила фура в Волгограде
15 марта на Второй продольной между остановками «Лавровая» и «Угол парка» в Кировском районе Волгограда произошло ДТП с участием пассажирского автобуса № 95 и грузовика Scania.
15 марта на Второй продольной между остановками «Лавровая» и «Угол парка» в Кировском районе Волгограда произошло ДТП с участием пассажирского автобуса № 95 и грузовика Scania.
Как стало известно ВДТВ со слов очевидцев, водитель грузовика совершал маневр по перестройке со второго ряда с целью дальнейшего поворота направо. В этот момент водитель автобуса, в котором находились пассажиры, видимо, решил «проскочить». В результате этого произошло столкновение.
Оба транспортных средства получили значительные повреждения. О пострадавших в ДТП не сообщается.
Установить точные обстоятельства случившегося предстоит полицейским.