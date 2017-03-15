В США полицейские застрелили украинца, который ходил по улицам с ружьем

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Переговоры правоохранителей с вооруженным мужчиной ни к чему не привели, и полицейские открыли огонь на поражение. 25-летний украинец Ярослав Мосиюк, гостил у сестры, которая постоянно проживает в США.

Полиция начала внутреннее расследование в отношении правомерности действий своих сотрудников.

Ранее в Одессе на улице застрелили предполагаемого родственника «вора в законе».