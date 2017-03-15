В Волгоградской области задержаны подозреваемые в сбыте фальшивых денег

Выйти на след фальшивомонетчиков помогла бдительная продавщица из Иловлинского района. Именно она сообщила в полицию приметы преступника и фрагменты госномера его машины, что помогло полицейским задержать его.

Автомобиль ВАЗ-2115 сотрудники ДПС остановили на посту в Городищенском районе, за рулем находился 31-летний житель Рязани. При досмотре салона полицейские обнаружили почти 200 фальшивых банкнот Банка России номиналом в тысячу рублей, а также более 20 тысяч мелких купюр, полученных при размене банкнот.