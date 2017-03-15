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12:47 (мск), источник: 36on.ru

Пропавшая студентка ВГТУ нашлась в Москве

18-летняя Анастасия Стародубцева, чьи поиски в Воронеже за неделю не увенчались успехом, найдена в Москве. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Как мы писали ранее, сегодня ночью девушка оповестила своих друзей в социальной сети «ВКонтакте», что с ней все в порядке, она жива и никуда не пропадала. Однако до последнего было неясно, она ли выходит со своей страницы в Сеть, или это делает другой человек.

В полиции заверили, что девушка действительно нашлась. В ведомстве отметили, что она уехала в столицу и устроилась там на работу. По всей видимости, Настя уже вышла на связь с родными.

Напомним, студентка опорного вуза пропала 7 марта. После первой пары она ушла в больницу. Последний раз Настю видели на улице Плехановской, 22. На свою страничку в социальной сети «ВКонтакте» она не заходила целую неделю, родственники не могли дозвониться до нее.

История пропавшей девушки сильно взволновала жителей Воронежа. Ведь почти год назад ее ровесницу Катю Череповецкую так же долго не могли найти родственники. Тело студентки РЭУ имени Плеханова ровно через неделю после ее исчезновения обнаружили в лесном массиве парка «Динамо». Ее убийца до сих пор не найден.

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