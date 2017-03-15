Житель Борисова похитил более Br400 тыс. со счетов шести ЖСПК

Об этом говорится в сообщении управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску и УСК по Минской области, размещенном на сайте Следственного комитета.

Факты хищений установлены во время совместной проверки финансово-хозяйственной деятельности ЖСПК, проведенной работниками финансовой милиции и Борисовского межрайонного комитета государственного контроля. «По данным следствия, бухгалтер под видом возврата паевых взносов перечислял деньги членов кооперативов на личные расчетные счета, а также открытые на имя родственников и знакомых. Впоследствии они деньги обналичивали и передавали фигуранту. В общей сложности за несколько лет со счетов кооперативов было похищено более Br400 тыс.», — говорится в сообщении.

Борисовским районным отделом Следственного комитета уголовные дела объединены в одно производство. Подозреваемому предъявлено обвинение в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном повторно, в особо крупном размере (ч.4 ст. 210 Уголовного кодекса).

Обвиняемый заключен под стражу. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на его личное имущество — коттедж и автомобиль наложен арест.