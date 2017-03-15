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14:08 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

У летевшей в Мельбурн пассажирки взорвались наушники

Власти Австралии предупредили об опасности использования на авиарейсах устройств на батарейках после того как у женщины во время полета загорелись и взорвались беспроводные наушники.

О происшествии на борту самолета, выполнявшего рейс из Пекина в Мельбурн, женщина рассказала службе транспортной безопасности Австралии.

По ее словам, она задремала, слушая музыку через беспроводные наушники, и проснулась от взрыва.

Источник: Australian Government

«Я схватилась за лицо, наушники упали на шею, но я продолжала ощущать сильный жар. Тогда я схватила их и бросила на пол, они искрились и немного горели», — рассказала пострадавшая.

На помощь ей пришла стюардесса и залила наушники водой. Батарейка наушников и корпус оплавились, в самолете стоял запах горелых волос и пластика.

Источник: Australian Government

Женщина получила небольшие ожоги на руках, лице и шее. Имя пострадавшей власти не называют, как и производителя наушников.

Источник: Australian Government
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Инцидент, скорее всего, связан с литий-ионным аккумулятором, говорится в сообщении службы транспортной безопасности. Регулятор предупреждает, что подобные инциденты могут повториться, поскольку пассажиры самолетов все чаще стали пользоваться беспроводными устройствами.

За последние годы случилось несколько инцидентов с возгоранием устройств на самолетах. В прошлом году в Сиднее в ручном багаже одного из пассажиров во время взлета загорелись литиевые аккумуляторы.

Авиационные власти США и других стран в прошлом году запретили использование на бортах самолетов смартфонов Galaxy Note 7 компании Samsung, которые неоднократно загорались во время использования.

В США эти смартфоны было запрещено проносить на борт не только в ручной клади, но и в багаже.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
3
Geoffrey Edlund
Скучаешь?
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Свин .
доказуха на лице налицо
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Свин .
теперь миллионный иск к производителю
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