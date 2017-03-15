У летевшей в Мельбурн пассажирки взорвались наушники
Власти Австралии предупредили об опасности использования на авиарейсах устройств на батарейках после того как у женщины во время полета загорелись и взорвались беспроводные наушники.
Власти Австралии предупредили об опасности использования на авиарейсах устройств на батарейках после того как у женщины во время полета загорелись и взорвались беспроводные наушники.
О происшествии на борту самолета, выполнявшего рейс из Пекина в Мельбурн, женщина рассказала службе транспортной безопасности Австралии.
По ее словам, она задремала, слушая музыку через беспроводные наушники, и проснулась от взрыва.
«Я схватилась за лицо, наушники упали на шею, но я продолжала ощущать сильный жар. Тогда я схватила их и бросила на пол, они искрились и немного горели», — рассказала пострадавшая.
На помощь ей пришла стюардесса и залила наушники водой. Батарейка наушников и корпус оплавились, в самолете стоял запах горелых волос и пластика.
Женщина получила небольшие ожоги на руках, лице и шее. Имя пострадавшей власти не называют, как и производителя наушников.
Инцидент, скорее всего, связан с
За последние годы случилось несколько инцидентов с возгоранием устройств на самолетах. В прошлом году в Сиднее в ручном багаже одного из пассажиров во время взлета загорелись литиевые аккумуляторы.
Авиационные власти США и других стран в прошлом году запретили использование на бортах самолетов смартфонов Galaxy Note 7 компании Samsung, которые неоднократно загорались во время использования.
В США эти смартфоны было запрещено проносить на борт не только в ручной клади, но и в багаже.
Горячие знакомства! Забудь про одиночество уже сейчас... ♥
Введите в поисковyю стpокy: ⓏⓎⓁⓉ. ⓇⓊ