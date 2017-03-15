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13:05 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Осужденного экс-депутата свердловского Заксобрания объявили в розыск

Ему изменили наказание на реальное.

Источник: УралИнформБюро

Бывший депутат свердловского Заксобрания Павел Кияткин, осужденный условно за мошенничество, объявлен в розыск.

В конце февраля суд изменил ему наказание на реальный срок с отбыванием в колонии общего режима, сообщила «Уралинформбюро» официальный представитель регионального ГУФСИН Дина Татаренкова. Это связано с тем, что Кияткин не соблюдал требования «условки», в том числе не отмечался в органах исполнения наказания.

На его поиски брошены сотрудники оперативного управления ГУФСИН и полицейские.

По данным следствия, в 2010 году Кияткин, будучи депутатом и гендиректором ОАО «Баженовская геофизическая экспедиция», скрыл имевшиеся у предприятия более 40 миллионов рублей, за счет которых мог погасить налоговые долги, превысившие 18 миллионов. Вместо этого деньги пошли на хознужды, оплату услуг сторонних организаций и иные цели, не связанные с производственной деятельностью.

Кроме того, летом 2009 года «Баженовская геофизическая экспедиция» заключила договор с коммерческой структурой о гравиметрической съемке на участке площадью 1000 квадратных километров. На счет предприятия была перечислена крупная сумма, часть которой Кияткин решил положить в свой карман. Для этого он привлек знакомого — учредителя и гендиректора ООО «Промышленная компания «Евразия», которое не осуществляло какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. По фиктивным договорам субподряда на счет «Евразии» было переведено 3 миллиона 967 тысяч рублей — якобы за сбор геолого-геофизических материалов для выполнения гравиметрической съемки. Кияткин присвоил эти деньги, заплатив подельнику немногим более 90 тысяч рублей.

В 2013 году ему дали 5 лет условно.

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