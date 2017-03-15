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13:03 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге пьяный мужчина расстрелял из ружья собственную жену

Росгвардия задержала жителя Екатеринбурга, который стрелял в свою супругу. Оружие оказалось незарегистрированным.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, конфликт между нетрезвым мужчиной и его женой случился, когда супруги возвращались на своем автомобиле из гостей. В ходе ссоры агрессор потребовал от своей жены съехать с трассы в лес, достал охотничье оружие и начал стрелять в свою спутницу. Женщине удалось выбежать из автомобиля невредимой, поймать попутку и сообщить о происшествии.

На розыск были ориентированы все наружные службы. Первым на место стрельбы прибыл экипаж вневедомственной охраны в составе сержанта Андрея Крупина и водителя — старшего сержанта Андрея Горницына. В лесополосе вблизи аэропорта «Кольцово» они заметили автомобиль «Мицубиси Лансер» с приоткрытыми стеклами.

«Рядом с авто на снегу лежали три гильзы 16 калибра, а в салоне на переднем пассажирском месте сидел мужчина с явными признаками сильного алкогольного опьянения. В ходе осмотра транспортного средства было найдено незарегистрированное заряженное охотничье ружье, а также готовые к применению патроны», — рассказали в управлении Росгвардии.

В отношении задержанного стрелка возбуждено уголовное дело.

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