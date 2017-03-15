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13:27 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде мошенница обещала за 7 млн «откупить» взяточника от СК

В отношении 40-летней жительницы Волгограда сотрудниками СУ СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, сообщает ВДТВ.

По данным следствия, в феврале 2016 года житель Волгограда обратился женщине с просьбой оказать содействие в решении вопроса об освобождении его брата от уголовной ответственности за посредничество во взяточничестве.

Согласившись оказать помощь, жительница Волгограда попросила вознаграждение в размере 7 миллионов 100 тысяч рублей. Получив деньги, женщина никаких обещанных мер не предприняла.

Преступная деятельность подозреваемой была пресечена оперативными сотрудниками регионального УФСБ России.

В настоящее время подозреваемая находится д стражей.

Мужчина, который хотел приобрести свободу своему брату, подозревается в совершении в покушении на дачу взятки в особо крупном размере.

Расследование уголовного дела продолжается.

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