В Волгограде мошенница обещала за 7 млн «откупить» взяточника от СК

По данным следствия, в феврале 2016 года житель Волгограда обратился женщине с просьбой оказать содействие в решении вопроса об освобождении его брата от уголовной ответственности за посредничество во взяточничестве.

Согласившись оказать помощь, жительница Волгограда попросила вознаграждение в размере 7 миллионов 100 тысяч рублей. Получив деньги, женщина никаких обещанных мер не предприняла.

Преступная деятельность подозреваемой была пресечена оперативными сотрудниками регионального УФСБ России.

В настоящее время подозреваемая находится д стражей.

Мужчина, который хотел приобрести свободу своему брату, подозревается в совершении в покушении на дачу взятки в особо крупном размере.

Расследование уголовного дела продолжается.