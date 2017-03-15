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14:00 (мск), источник: Калининград.Ru

Полиция возбудила дело по факту ДТП, в котором погиб калининградский учитель

Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии, которая произошла 26 февраля на трассе Калининград — Балтийск.

По сведениям полиции, на 28-м километре женщина-водитель «Тойоты Ярис» на правостороннем закруглении дороги не справилась с управлением, и автомобиль врезался в дерево.

В результате серьёзные травмы получил 28-летний пассажир — лауреат конкурса «Учитель год — 2016» Леонид Бондарь. Он скончался в больнице.

Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД, дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Правоохранительные органы проводят расследование, назначен комплекс автотехнических экспертиз.

Леонид Бондарь был поэтом и преподавателем русского языка и литературы в лицее № 23. В 2016 году он вошёл в число 15 лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года». В 2015 году Леонид Бондарь был признан победителем Всероссийской Герценовской педагогической олимпиады молодых учителей «Профессиональные перспективы».

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