4,5 года колонии получил житель Бобровского района, сбивший насмерть ребенка
В Воронежской области вынесен приговор 28-летнему жителю Бобровского района, который в декабре прошлого года насмерть сбил 4-летнюю девочку.
В Воронежской области вынесен приговор 28-летнему жителю Бобровского района, который в декабре прошлого года насмерть сбил 4-летнюю девочку.
ДТП произошло в селе Слобода Бобровского района. Автомобилист, который ранее уже был лишен водительских прав, управлял автомобилем ВАЗ-21099, самостоятельно переделанным в пикап, с неисправными тормозами. Находясь за рулем, он отвлекся и выехал на обочину, по которой в этот момент шел мужчина с 4-летней внучкой. В результате ДТП ребенок получил тяжелейшие травмы. Девочку доставили в больницу, но спасти ее медикам не удалось — через некоторое время она скончалась.
В