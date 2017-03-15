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13:52 (мск), источник: 36on.ru

4,5 года колонии получил житель Бобровского района, сбивший насмерть ребенка

В Воронежской области вынесен приговор 28-летнему жителю Бобровского района, который в декабре прошлого года насмерть сбил 4-летнюю девочку.

ДТП произошло в селе Слобода Бобровского района. Автомобилист, который ранее уже был лишен водительских прав, управлял автомобилем ВАЗ-21099, самостоятельно переделанным в пикап, с неисправными тормозами. Находясь за рулем, он отвлекся и выехал на обочину, по которой в этот момент шел мужчина с 4-летней внучкой. В результате ДТП ребенок получил тяжелейшие травмы. Девочку доставили в больницу, но спасти ее медикам не удалось — через некоторое время она скончалась.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, автомобилист на три года лишен водительских прав.

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