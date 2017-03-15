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13:49 (мск), источник: Sputnik.by

СК сообщил о задержании в Беларуси международной преступной группы

МИНСК, 15 мар —Sputnik. Правоохранительные органы Беларуси задержали участников преступной группы, похитившей более 8 миллионов евро с банковских карт, сообщили в СК.

Источник: Sputnik.by

«Следственным комитетом Беларуси при поддержке Европола, Секретной службы США и полиции Кипра пресечена деятельность организованной преступной группы, жертвами которой стали более 130 тысяч держателей платежных карт из 29 стран», — сообщили Sputnik в Следственном комитете Беларуси.

Там отметили, что преступная группа занималась компрометацией кредитных карт с использованием компьютерных технологий и вредоносных программ.

«Для этих целей были созданы несколько подставных онлайн-магазинов и фиктивная компания по разработке программного обеспечения», — сказали в СК.

По словам собеседников агентства, киберпреступники связывались с легальными платежными онлайн-сервисами и имитировали проведение многочисленных международных транзакций.

«В дальнейшем похищенные средства переводились на банковский счет на Кипре. Благодаря большому числу транзакций с маленькими суммами, связанных с интернет-сервисами, им несколько месяцев удавалось оставаться незамеченными», — подчеркнули в СК.

«Сумма нанесенного ущерба составляет более 8 миллионов евро. Четыре участника группы, включая лидера, были установлены и задержаны правоохранительными органами Беларуси», — сказали в СК.

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