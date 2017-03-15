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13:44 (мск), источник: БЕЛТА

В Скиделе объявлен карантин из-за бешеной лисы

15 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В городе Скиделе Гродненского района объявлен карантин из-за бешеной лисы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской райветстанции.

Лиса пробралась из леса в город и стала нападать на собак в частном подворье. Дикое животное болело бешенством, что подтверждено лабораторно.

«В связи с этим в городе объявлены карантинные мероприятия. В течение двух месяцев запрещается ввоз и вывоз животных в город и из него. Специалисты проведут противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия. Комиссии совершат обход подворий, чтобы выяснить, как содержатся домашние животные, были ли они вакцинированы, если нет, то это необходимо будет сделать. Состоится внеплановый отлов безнадзорных животных», — пояснила ветврач-эпизоотолог Ольга Трофимова.

Несмотря на то, что регулярно проводятся профилактические мероприятия по вакцинации животных, разбрасываются специальные вакцины в полимерной оболочке в лесах, периодически вспышки бешенства у диких животных встречаются, отметила специалист. По наблюдениям ветеринаров, это заболевание, как правило, развивается циклично. Если какое-то время оно не фиксировалось на территории района, то в прошлом году было три случая, все они связаны с дикими лисами. Этот случай первый в 2017 году. Важно быстро принять карантинные меры и соблюдать их, гражданам следует своевременно вакцинировать домашних питомцев.

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