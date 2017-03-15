В Скиделе объявлен карантин из-за бешеной лисы

Лиса пробралась из леса в город и стала нападать на собак в частном подворье. Дикое животное болело бешенством, что подтверждено лабораторно.

«В связи с этим в городе объявлены карантинные мероприятия. В течение двух месяцев запрещается ввоз и вывоз животных в город и из него. Специалисты проведут противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия. Комиссии совершат обход подворий, чтобы выяснить, как содержатся домашние животные, были ли они вакцинированы, если нет, то это необходимо будет сделать. Состоится внеплановый отлов безнадзорных животных», — пояснила ветврач-эпизоотолог Ольга Трофимова.