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13:28 (мск), источник: Nur.kz

Раскрыты подробности спецоперации в Актобе по освобождению заложников

Стали известны подробности инцидента в стоматологии в районе Батыс-2, где мужчина взял в заложники людей и требовал привести жену. С 6 часов вечера до полуночи сотрудники полиции вели переговоры со злоумышленником.

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По словам родственников женщины, взятой в заложники, безработный мужчина лет 25−30 сначала нанес ножевые ранения матери своей жены, затем отправился в стоматологию «Жемчуг +», записавшись на прием, пишет «Диапазон».

В стоматологии мужчина захватил в заложники персонал из 3−4 женщин. Сотрудницам стоматологии удалось вырваться и бежать, кроме одной — администратора. Жители дома в Батыс-2, где расположена стоматология, слышали крики женщины, просившей о помощи.

Вскоре к месту происшествия прибыли полицейские. По информации очевидцев, мужчина продолжил держать девушку в заложниках, угрожая убить ее, при себе имел нож.

Стражи порядка начали спецоперацию по освобождению заложницы с привлечением бойцов мобильного реагирования, криминалистов, бригады «Скорой помощи» и других экстренных служб.

С жалобой на бездействие сотрудников полиции родственники девушки обратились к журналистам.

«Уже столько времени один сумасшедший держит в заложниках мою племянницу. Полицейские ходят тут в таком большом количестве, и сделать ничего не могут, мне страшно за нее (племянницу)», — в панике сказала Диана, родственница заложницы.

Полицейские между тем вели переговоры. Злоумышленник выдвигал требования. Одно из них — привести к нему его жену, чтобы убить ее.

Переговоры продолжались. Чтобы убедить мужчину отпустить заложницу, приглашали его престарелого отца и мать.

Судя по многочисленной череде «переговорщиков» убеждать захватчика не очень получалось.

«Он мой шурин, обычно меня слушается, и полчаса назад мне он звонил, чтобы я зашел. Я об этом сообщил полицейским, но меня не впустили вовнутрь», — рассказал мужчина, представившийся родственником предполагаемого захватчика.

Ближе к полуночи ситуация дождалась своей развязки. Женщину, оказавшуюся в заложниках, вывели из здания стоматологии.

Вывода мужчины ни журналисты, ни очевидцы не дождались. Машины скорой и других экстренных служб поочередно отъезжали, уехали и родственники девушки.

Родные парня остались в ожидании. Корреспондентов близко к ленточке оцепления не подпустили, хотя подходить к ней не запрещается (есть запрет на пересечение ленты).

«Не подходите, все уже закончилось. Все живы», — размахивал руками офицер, сидя за рулем полицейской машины.

«Его убили», — кратко сказал мужчина, подбежавший со стороны стоматологии.

На месте происшествия журналисты увидели прокурора региона Нургалыма Абдирова и обратились к нему за прояснением ситуации. Однако главный представитель надзорного органа области ускорил шаги в направлении машины.

Лишь на утро ДВД подтвердили ликвидацию злоумышленника, коим оказался 24-летний Абылай Тлеуов, не работающий.

«По прибытии на место происшествия полицией установлена личность преступника. В 2016 году он привлекался к уголовной ответственности за кражу, который требовал доставить к нему бывшую жену 1993 года рождения, с которой он был разведен 7 марта. Установлено, что за 3 часа до этого преступник с целью убийства жены приходил домой к родителям бывшей жены и нанес ножевые ранения теще», — говорится в сообщении ДВД.

Также полицейские сообщают, что руководством ДВД, УВД и прокуратуры Актобе в течение 5 часов вели переговоры с преступником для освобождения заложницы. Но злоумышленник отказался выполнять требования.

В свою очередь, по данным ДВД, молодой человек угрожал убить заложницу и требовал привезти к нему бывшую жену, которую давно планировал убить.

В полиции отметили, что 5 часов переговоров ничего не дали, обстановка лишь накалилась, преступник, угрожая ножом, стал только агрессивнее.

После этого в 00 часов полицейские провели силовую фазу операции, чтобы освободить заложницу и убили злоумышленника.

Заложница освобождена и не пострадала, но перенесла огромный нервный стресс и находится под наблюдением врачей и психологов, ей оказывается медицинская и психологическая помощь.

Напомним, мужчина взял заложника в стоматологии и потребовал привести к нему бывшую жену. Полицейским пришлось применить оружие. Злоумышленник погиб.

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