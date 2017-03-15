Следком подтвердил информацию о деле в отношении вице-мэра Уфы
Александра Филиппов подозревают в неуплате налогов.
Александра Филиппов подозревают в неуплате налогов.
Следственный комитет Башкирии подтвердил выдвижение обвинений против
По версии ФСБ и следователей, в 2011 году Филиппов, когда тот еще не работал в мэрии и занимался бизнесом, через сеть посредников продал коммерческую организацию третьему лицу. Эта схема позволила уйти от налогов,
Как ранее сообщал собственный источник «Комсомольской правды», речь идет о продаже участка на перекрестке проспекта Салавата Юлаева и улицы 50 лет СССР.
Адвокат Филиппова Зульфия Акбашева, в свою очередь, заявила о том, что обвинения
— Было допущено очень серьезное процессуальное нарушение. Советский районный суд уже признал решение о возобновлении дела незаконным. Следователь явился в больницу к Филиппову в обход УПК, — рассказала «Комсомолке» представитель сотрудника администрации.
https://news.mail.ru/politics/29086063/
Не трудно предположить зачем так быстро модифицирована статья:)