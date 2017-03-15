Следком подтвердил информацию о деле в отношении вице-мэра Уфы

Следственный комитет Башкирии подтвердил выдвижение обвинений против вице-мэра Уфы Александра Филиппова. Помощника Ирека Ялалова подозревают в уклонении от уплаты налогов.

По версии ФСБ и следователей, в 2011 году Филиппов, когда тот еще не работал в мэрии и занимался бизнесом, через сеть посредников продал коммерческую организацию третьему лицу. Эта схема позволила уйти от налогов, из-за чего государство недополучило 3,7 миллионов рублей.

Как ранее сообщал собственный источник «Комсомольской правды», речь идет о продаже участка на перекрестке проспекта Салавата Юлаева и улицы 50 лет СССР.

Адвокат Филиппова Зульфия Акбашева, в свою очередь, заявила о том, что обвинения вице-мэру были выдвинуты незаконно.

— Было допущено очень серьезное процессуальное нарушение. Советский районный суд уже признал решение о возобновлении дела незаконным. Следователь явился в больницу к Филиппову в обход УПК, — рассказала «Комсомолке» представитель сотрудника администрации.