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16:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Следком подтвердил информацию о деле в отношении вице-мэра Уфы

Александра Филиппов подозревают в неуплате налогов.

Следственный комитет Башкирии подтвердил выдвижение обвинений против вице-мэра Уфы Александра Филиппова. Помощника Ирека Ялалова подозревают в уклонении от уплаты налогов.

По версии ФСБ и следователей, в 2011 году Филиппов, когда тот еще не работал в мэрии и занимался бизнесом, через сеть посредников продал коммерческую организацию третьему лицу. Эта схема позволила уйти от налогов, из-за чего государство недополучило 3,7 миллионов рублей.

Как ранее сообщал собственный источник «Комсомольской правды», речь идет о продаже участка на перекрестке проспекта Салавата Юлаева и улицы 50 лет СССР.

Адвокат Филиппова Зульфия Акбашева, в свою очередь, заявила о том, что обвинения вице-мэру были выдвинуты незаконно.

— Было допущено очень серьезное процессуальное нарушение. Советский районный суд уже признал решение о возобновлении дела незаконным. Следователь явился в больницу к Филиппову в обход УПК, — рассказала «Комсомолке» представитель сотрудника администрации.

Комментарии
1
Gi
Лихо вы соскакиваете с темы:) И так первоначально вы "наехали" на следователя Самойлова в статейке Акбашевой "Адвокат вице-мэра Уфы прокомментировала обвинение Александра Филиппова" в оригинале это выглядело так:
https://news.mail.ru/politics/29086063/
Не трудно предположить зачем так быстро модифицирована статья:)
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