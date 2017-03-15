УФСИН РТ: Экс-глава ТФБ содержится в обычной маломестной камере для некурящих в СИЗО

Представитель ведомства уточнил, что следственно-арестованный Роберт Мусин предписанный режим соблюдает.

«Никаких претензий к нему со стороны администрации изолятора нет. Впрочем, и от него не поступало жалоб», — добавил собеседник.

Напомним, Верховный суд РТ оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Роберта Мусина, просившего изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.