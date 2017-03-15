В центре Калининграда мужчина пырнул ножом двоих местных жителей

Инцидент произошел утром во вторник, 14 марта. По предварительным данным, 30-летний калининградец в ходе конфликта ударил ножом двоих мужчин — 45-летнего и 43-летнего местных жителей. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого. По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.