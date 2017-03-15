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13:46 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Водитель и пассажир Mazda Titan пострадали при столкновении с Hyundai Porter в Приангарье

Предполагаемый виновник аварии скрылся в неизвестном направлении.

Водитель и пассажир Mazda Titan пострадали в ДТП с Hyundai Porter на трассе Р-255 «Сибирь» в окрестностях деревни Старая Ясачная Усольского района Иркутской области 13 марта. Водитель грузовика, предполагаемый виновник аварии, скрылся в неизвестном направлении. Однако вскоре его задержали правоохранители. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Прибывшие на место аварии инспекторы ДПС установили, что около 14 часов на этом участке федеральной трассы грузовой автомобиль Hyundai Porter выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с микрогрузовиком Mazda Titan.

«Шофер и пассажир в результате аварии получили травмы различной степени тяжести. Сразу после случившегося водитель Hyundai Porter скрылся в неизвестном направлении, оставив на месте происшествия пострадавших, нуждавшихся в срочной медицинской помощи, и свой автомобиль. Благодаря усилиям сотрудников дорожной полиции оба травмированных мужчины были госпитализированы», — отметили в пресс-службе.

Инспекторы ГИБДД приняли срочные меры для установления местонахождения сбежавшего водителя. Уже на следующие сутки предполагаемый виновник аварии — 31-летний житель Усолья-Сибирского был задержан. Постановлением мирового судьи за оставление места ДТП ему назначено наказание в виде административного ареста. Правонарушитель помещен в спецприемник.

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