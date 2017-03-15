Незадачливые воры пытались скрыться от полиции (ВИДЕО)

Инцидент произошел во дворе дома, расположенного на Московском бульваре, около 4 часов утра. Хотя воры пытались скрыться с места происшествия на автомобиле, полиции удалось надеть на них наручники.

Задержанные в возрасте 17 лет и 21 года, жители столицы, могут быть наказаны штрафом в размере от 13 000 до 27 000 леев, неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишением свободы на срок до 4-х лет.