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14:39 (мск), источник: Noi.md

Незадачливые воры пытались скрыться от полиции (ВИДЕО)

Двое молодых людей, которые украли колеса автомобиля, припаркованного во дворе дома на Рышкановке, были задержаны полицией, хотя они пытались скрыться, отмечает NOI.md.

Инцидент произошел во дворе дома, расположенного на Московском бульваре, около 4 часов утра. Хотя воры пытались скрыться с места происшествия на автомобиле, полиции удалось надеть на них наручники.

Задержанные в возрасте 17 лет и 21 года, жители столицы, могут быть наказаны штрафом в размере от 13 000 до 27 000 леев, неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишением свободы на срок до 4-х лет.

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