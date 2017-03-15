Верховный суд смягчил приговор Севастиди, помилованной Путиным

Источник: РИА "Новости"

Верховный суд постановил изменить приговор Краснодарского краевого суда от 3 марта 2016 года, согласно которому женщина была осуждена по статье 275 УК России о госизмене, передает из суда корреспондент Русской службы Би-би-си. По решению суда, Севастиди должна отбывать в колонии не семь лет, а только три года. Однако на прошлой неделе президент Путин подписал указ о ее помиловании. Поэтому отбывать наказание она не будет.

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку дело имеет гриф «совершенно секретно»

По итогам заседания было оглашено определение суда. Из него следует, что в остальном приговор оставлен без изменений. Оставить его без изменений просил представитель прокуратуры, сообщил адвокат Севастиди Иван Павлов. Дело Севастиди Верховный суд рассматривал по жалобе ее защиты, которая добивалась восстановления сроков обжалование приговора краснодарского суда. Суд согласился с этим требованием, а затем рассмотрел апелляционную жалобу на сам приговор. 12 марта Севастиди была освобождена из СИЗО «Лефортово». Это произошло после того, как 7 марта президент подписал соответствующий указ. Севастиди после освобождения отказалась от общения с прессой.

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Накануне заседания Верховного суда адвокат Павлов сообщил на своей странице в Facebook, что Севастиди написала прошение о помиловании ещё в феврале под диктовку начальника СИЗО «Лефортово». По словам адвоката Павлова, начальник СИЗО сказал Севастиди, «что президент обещал разобраться в деле, поэтому необходимо написать прошение о помиловании». После этого Севастиди якобы под диктовку написала прощение, в котором признала вину, заявила о раскаянии и о том, что «уповает на милость высоких чиновников». Сама Севастиди в среду сказала, что написала прошение о помиловании сама, хоть и под диктовку начальника СИЗО. «Это было мое решение», — сообщила она. Вопрос о судьбе Севастиди задали Путину на ежегодной пресс-конференции в декабре. Он назвал приговор Севастиди «достаточно жестким», но при этом оговорился, что не знаком с деталями дела. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил в ответ на вопрос Русской службы Би-би-си сказал, что президент продолжает «разбираться» с делом Севастиди. Оксану Севастиди год назад осудили на семь лет лишения свободы за государственную измену. В 2008 году она отправила знакомому из Грузии СМС о следующих в сторону Абхазии танках. По версии следствия, тот поделился полученной информацией с грузинскими спецслужбами. На предварительном следствии и в суде первой инстанции женщина признала вину, но позже после смены адвоката заявила о своей невиновности. Защита Севастиди настаивает, что она не разглашала государственную тайну.