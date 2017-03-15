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15:43 (мск), источник: Вести Иркутск

Потерявшуюся три месяца назад собаку нашли в Братске

Соболь нашёлся. Собака с такой кличкой вернулась к своему владельцу братчанину Анатолию Позднякову. Об этой истории мы уже рассказывали три месяца назад. Тогда неравнодушные горожане подарили пенсионеру двух щенков.

Это одиночное путешествие принесло страдания обоим. Сейчас пёс Соболь вновь вытягивается в объятиях Анатолия Позднякова. Позади — три месяца скитаний. Слегка одичавший, истощённый, хромой, но как прежде любимый. За это отплачивает хозяину преданностью и лаской.

— Я хочу поблагодарить людей, которые не оставили меня одного с моей бедой. И поблагодарить ещё раз Анатолия Ивановича за щенка, молодую семью — не оставили меня тоже одного. Привезли щеночка. Большое спасибо всем-всем людям, которые не остались безучастными в моей беде.
— Вы вообще рады?
— Ещё бы! Я и наплакался с ним. Бандюга, три месяца без него я был. А сейчас нормальненько всё, — говорит житель Братска Анатолий Поздняков.

Они потеряли друг-друга в декабре. Пенсионер оставил своего Соболя на крыльце поликлиники и пошёл к врачу. А когда вернулся, собаки уже не было. Верить в то, что любимец найдется, помогали жители Братска, они постоянно сообщали о похожих бродяжках. Так было и в минувшую пятницу. Анатолию Позднякову сказали — подобный пёс бегает по улице Пихтовой.

— Вы нашли собачку? — Я говорю: нет, не нашёл. — Понимаете, тут вторую неделю бегает кобелёк, лайка-восточка. Похожа по описанию на вашего. Я подъехал. Смотрю: вроде мой и не мой. Я его: Соболь! Он ноль внимания. А когда я почти заматерился на него, бандюгой назвал, а обычно, когда он набедокурит или напакостит, я его бандюгой зову. Раз, и ко мне сразу! Мне на грудь, лизаться, ласкаться стал. Ну всё, мой!, — говорит житель Братска Анатолий Поздняков.

Блудный пес вернулся уже в большую семью. Это видео полуторамесячной давности. Жалея пенсионера, братчане подарили ему двух щенков.

— Может, Джек назвать его? А я не знаю, может, Музгаркой назову. А Музгарочка? Пойдёт или не пойдёт? На Кучума ты тоже не похож. Шарик — тоже нет.

Дома Соболь обошёл владения и подружился с младшими. В ближайшее время ему предстоит визит к ветеринару. А на приёме этого врача расставаться с хозяином уже не придётся.

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