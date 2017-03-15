Потерявшуюся три месяца назад собаку нашли в Братске

Это одиночное путешествие принесло страдания обоим. Сейчас пёс Соболь вновь вытягивается в объятиях Анатолия Позднякова. Позади — три месяца скитаний. Слегка одичавший, истощённый, хромой, но как прежде любимый. За это отплачивает хозяину преданностью и лаской.

— Я хочу поблагодарить людей, которые не оставили меня одного с моей бедой. И поблагодарить ещё раз Анатолия Ивановича за щенка, молодую семью — не оставили меня тоже одного. Привезли щеночка. Большое спасибо всем-всем людям, которые не остались безучастными в моей беде.

— Вы вообще рады?

— Ещё бы! Я и наплакался с ним. Бандюга, три месяца без него я был. А сейчас нормальненько всё, — говорит житель Братска Анатолий Поздняков.

Они потеряли друг-друга в декабре. Пенсионер оставил своего Соболя на крыльце поликлиники и пошёл к врачу. А когда вернулся, собаки уже не было. Верить в то, что любимец найдется, помогали жители Братска, они постоянно сообщали о похожих бродяжках. Так было и в минувшую пятницу. Анатолию Позднякову сказали — подобный пёс бегает по улице Пихтовой.

— Вы нашли собачку? — Я говорю: нет, не нашёл. — Понимаете, тут вторую неделю бегает кобелёк, лайка-восточка. Похожа по описанию на вашего. Я подъехал. Смотрю: вроде мой и не мой. Я его: Соболь! Он ноль внимания. А когда я почти заматерился на него, бандюгой назвал, а обычно, когда он набедокурит или напакостит, я его бандюгой зову. Раз, и ко мне сразу! Мне на грудь, лизаться, ласкаться стал. Ну всё, мой!, — говорит житель Братска Анатолий Поздняков.

Блудный пес вернулся уже в большую семью. Это видео полуторамесячной давности. Жалея пенсионера, братчане подарили ему двух щенков.

— Может, Джек назвать его? А я не знаю, может, Музгаркой назову. А Музгарочка? Пойдёт или не пойдёт? На Кучума ты тоже не похож. Шарик — тоже нет.

Дома Соболь обошёл владения и подружился с младшими. В ближайшее время ему предстоит визит к ветеринару. А на приёме этого врача расставаться с хозяином уже не придётся.