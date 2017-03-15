Магнитогорец предстанет перед судом за обман двух женщин на 3,3 млн рублей

По версии следствия, 42-летний мужчина в марте 2015 года обманул малознакомую пенсионерку. Он представился предпринимателем, строящим третий ледовый дворец в Магнитогорске.

Злоумышленник вошел к потерпевшей в доверие и убедил ее продать квартиру, а полученные денежные средства в сумме 1,5 млн рублей передать ему в качестве займа. Помимо этого, в 2011 году обвиняемый похитил у своей сожительницы 1,8 млн рублей.

Магнитогорца обвиняют по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), п. «б» ч. 4 ст. 158 (кража, совершенная в особо крупном размере), п. «в» ч. 3 ст. 158 (кража, совершенная в крупном размере).

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время уголовное дело передано в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу. Квартира возвращена потерпевшей.