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13:57 (мск), источник: PROUFU.ru

Стала известна причина смерти пропавшего в Башкирии без вести Роланда Вахитова

Вчера в Башкирии прошли похороны пропавшего без вести, а затем найденного мертвым жителя Кармаскалинского района Роланда Вахитова.

Поиски длились 2,5 недели.

19 февраля Роланд Вахитов пропал. Он ушел из села Новотроицкое и с тех пор друзья и родные не видели его живым. «Без вести пропал 34-летний Вахитов Роланд Заурович. Вышел из дома в селе Новотроицкое и ушел в направлении станции Тазларово без документов, денег и телефона», — Написал в соцсети брат пропавшего, Эльмар Вахитов.

Поиски продолжились две с половиной недели, вплоть до 8 марта. Тогда Эльмар, брат пропавшего, написал нам в соцсети: «Все нашли. Спасибо. Умер».

Отошел от дома лишь на 200 метров.

Причины смерти Роланда стали известны лишь теперь, после похорон. Об этом рассказала ProUfu.ru подруга погибшего: «Нам сейчас уже и не важно, что случилось, просто нет человека и все… Говорят, что-то с сердцем».

«Он был хорошим человеком, добрым, я его знаю больше 20 лет, это друг моего детства. Он был преданным другом и это большая потеря для его родных, мамы, братьев, для его друзей!», — поделилась своим горем женщина.

Другой друг погибшего добавил: «Сказали, что он умер своей смертью. Странно, вроде бы проблем со здоровьем у него не было. Нашли местные в 200 метрах от дома, на поляне».

ProUfu.ru приносит соболезнования всем родным и близким погибшего.

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