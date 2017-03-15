Верховный суд смягчил до трех лет приговор Севастиди
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Верховный суд РФ в среду смягчил до трех лет срок заключения Оксаны Севастиди, осужденной за госизмену, но позднее помилованной президентом.
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Верховный суд РФ в среду смягчил до трех лет срок заключения Оксаны Севастиди, осужденной за госизмену, но позднее помилованной президентом.
Как передает корреспондент ТАСС, суд также восстановил сроки для обжалования ее защитой приговора.
Суд частично удовлетворил жалобу защиты Севастиди, которая была ранее приговорена к семи годам лишения свободы за то, что в 2008 году, находясь в Сочи, направила
«Постановление Краснодарского краевого суда отменить и восстановить сроки обжалования приговора в отношении Севастиди. Приговор краевого суда изменить, сократить срок заключения осужденной Севастиди до 3 лет лишения свободы. В остальной части приговор оставить без изменений», — говорится в апелляционном определении коллегии по уголовным делам Верховного суда.