Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Летучая и Бородина борются за звание любимой ведущей
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
Фото Путина без рубашки, облетевшее мир
Не родись красивой: для кого красота стала проклятьем
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
СМИ узнали размер компенсации Луческу в случае увольнения
Коварный матч для Карасева: анонс игры ЛЧ «Атлетико» — «Байер»
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Чем полезен жгучий перец: обзор
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
16Неслабый пол
12Первая женщина в космосе
1185-летие Наины Ельциной
15:42 (мск), источник: ТАСС

Верховный суд смягчил до трех лет приговор Севастиди

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Верховный суд РФ в среду смягчил до трех лет срок заключения Оксаны Севастиди, осужденной за госизмену, но позднее помилованной президентом.

Как передает корреспондент ТАСС, суд также восстановил сроки для обжалования ее защитой приговора.

Суд частично удовлетворил жалобу защиты Севастиди, которая была ранее приговорена к семи годам лишения свободы за то, что в 2008 году, находясь в Сочи, направила СМС-сообщение своему знакомому в Грузию о передвижении военной техники в Абхазию.

«Постановление Краснодарского краевого суда отменить и восстановить сроки обжалования приговора в отношении Севастиди. Приговор краевого суда изменить, сократить срок заключения осужденной Севастиди до 3 лет лишения свободы. В остальной части приговор оставить без изменений», — говорится в апелляционном определении коллегии по уголовным делам Верховного суда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Киев приостановил транспортное сообщение с Донбассом
ЛДПР и ЕР вступили в конфликт по вопросу депутатской этики
Украина за сутки подготовит санкции против российских банков
Топилин подтвердил планы по индексации страховых пенсий в апреле
Путин «без оптимизма» относится к идее введения монархии в РФ
Киев полностью закрыл транспортное сообщение с ДНР и ЛНР
«Победа» решила судиться со снятым с рейса волейболистом
В здании Дворца правосудия в Дамаске прогремел мощный взрыв
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Как читать рекламу недвижимости между строк
Цены на аренду квартир в Петербурге в марте снизились
В ряде российских банков вновь упали ставки по ипотеке
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше» Все больше и больше пар по всему миру сталкиваются с диагнозом «бесплодие». И для многих это слово звучит как приговор. Что делать, если не получается забеременеть? На этот вопрос отвечает доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, репродуктолог Центра репродукции «Линия жизни» Юлия Алексеевна Колода.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь