Верховный суд смягчил до трех лет приговор Севастиди

Как передает корреспондент ТАСС, суд также восстановил сроки для обжалования ее защитой приговора.

Суд частично удовлетворил жалобу защиты Севастиди, которая была ранее приговорена к семи годам лишения свободы за то, что в 2008 году, находясь в Сочи, направила СМС-сообщение своему знакомому в Грузию о передвижении военной техники в Абхазию.

«Постановление Краснодарского краевого суда отменить и восстановить сроки обжалования приговора в отношении Севастиди. Приговор краевого суда изменить, сократить срок заключения осужденной Севастиди до 3 лет лишения свободы. В остальной части приговор оставить без изменений», — говорится в апелляционном определении коллегии по уголовным делам Верховного суда.