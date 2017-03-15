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13:51 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Прокуратура заинтересовалась разломом на улице Большевистской

Надзорное ведомство проведет проверку деятельности компании-застройщика, рассказали в пресс-службе.

Источник: Вести - Новосибирск

Прокуратура заинтересовалась разломом на улице Большевистской, об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По размещенной в сети Интернет информации о повреждениях проезжей части ул. Большевистская в связи со строительством объекта «Многофункциональный комплекс с помещениями общественного назначения, драматического театра, гостиницы и многоуровневой автостоянкой» прокуратурой Новосибирской области организована проверка соблюдения требований законодательства застройщиком этого объекта ООО «ЭТАЛОН», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГК «Новоград» после заявлений губернатора Новосибирской области пообещали устранить трещину на ключевой транспортной магистрали города за неделю.

Компания заключила договор с геологами на проведение геомониторинга и определения потоков воды под улицей и плотности грунта. В ГК «Новоград» пообещали, что подобный мониторинг будет проводиться постоянно в течение всего периода строительства.

В пресс-центре мэрии Новосибирска, в свою очередь, заявили, что работы по устранению разлома на Большевистской ведутся по графику.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска Александр Ерохин, в целом ситуация на ул. Большевистской стабильная, застройщик выполняет работы в соответствии с планом мероприятий: «С завтрашнего дня он приступает к креплению нижней шпунтовой стенки, к понедельнику будет готово проектное решение по креплению верхнего шпунта. В ежедневном режиме мониторинг ведут подразделения МУП “УЗСПТС” и МКУ “ДЭУ-1”. В ближайшее время будет заключен договор на проведение гидрологических изысканий для понимания обстановки, которая складывается возле стройки. Исследование нам покажет, какие объемы работ потребуется выполнить по ремонту дорожного и тротуарного покрытия. По результатам гидрологии будет разработан план по ликвидации этой аварийной ситуации».

Подробности о причинах возникновения крупной трещины и экспертное мнение смотрите в материалах «Вестей».

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