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14:01 (мск), источник: Новости Перми

Китайский бизнесмен пытался подкупить сотрудника ФСБ

Ленинский районный суд Перми 15 марта начал слушания уголовного дела гражданина КНР Ли Цинчэня. Подсудимый признал вину в том, что попытался дать взятку в 600 тыс. рублей сотруднику ФСБ Ивану Сычеву за легальное пребывание в России себя и своего делового партнера Дэн Цзиюнга.

Гособвинителем на процессе выступает прокурор Ленинского района Перми Андрей Трегубов. Он изложил содержание обвинительного заключения. В начале 2016 года врио начальника оперативного подразделения краевого УФСБ Иван Сычев выявил незаконные действия со стороны девяти граждан КНР, в том числе — Ли Цинчэня и Дэн Цзиюнга. Оба представили российским властям ложные сведения о себе. Информация ФСБ была направлена в миграционную службу.

Правонарушителям грозила депортация и трехлетний запрет на въезд в страну. Тогда Ли Цинчэнь попросил майора Сычева удалить из базы данных российской полиции сведения о себе и своем деловом партнере в обмен на денежное вознаграждение. При передаче 9 января 2017 года денег возле гостиницы «Урал» китайский бизнесмен подтвердил, что 300 тыс. рублей платит за себя и 300 тыс. рублей — за Дэн Цзиюнга. После вручения денег он был задержан.

В суде первым из свидетелей дал показания Сычев. Сотрудник ФСБ рассказал суду, что встречи с Ли Цинчэнем проходили по инициативе последнего. Для личной безопасности и во избежание провокаций майор Сычев скрытно записывал на диктофон разговоры, которые велись через переводчика. При встрече 26 декабря 2016 года гражданин КНР показал листок бумаги с надписью «600» — суммой взятки. Ли Цинчэнь назвал это подарком. По его словам, для китайской диаспоры уже придумана легенда — торговец-нарушитель оставлен в Перми, потому что имеет знакомого в МВД РФ. Сычев обратился в свою службу безопасности.

Сотрудник ФСБ Николай Кутявин, допрошенный в качестве свидетеля, сообщил суду: оперативно-разыскные мероприятия проводились с 31 декабря 2016 года. При встрече с Сычевым 3 января 2017 года Ли Цинчэнь сказал, что есть еще деньги. При этом Сычев неоднократно говорил — это противоправные действия. Китайский бизнесмен ответил, что в КНР это тоже не законно.

За покушение на дачу взятки в крупном размере подсудимому грозит до девяти лет лишения свободы со штрафом до 60-кратной суммы взятки — то есть до 36 млн рублей.

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