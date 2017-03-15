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16:17 (мск), источник: Новая Кубань

В гостинице под Новороссийском обнаружили труп

Краснодар. 15 мар. — Новая Кубань. Мужчину, не подающего признаков жизни, застала в номере администратор гостевого дома в с. Борисовка.

Девушка позвонила в полицию.

По данным СО СУ СК России по г. Новороссийску, следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

Причину смерти предстоит установить судмедэкспертам. Правоохранители провели опрос граждан, находившихся в отеле.

Личность покойного пока не установлена.

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