В гостинице под Новороссийском обнаружили труп
Краснодар. 15 мар. — Новая Кубань. Мужчину, не подающего признаков жизни, застала в номере администратор гостевого дома в с. Борисовка.
Краснодар. 15 мар. — Новая Кубань. Мужчину, не подающего признаков жизни, застала в номере администратор гостевого дома в с. Борисовка.
Девушка позвонила в полицию.
По данным СО СУ СК России по г. Новороссийску, следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.
Причину смерти предстоит установить судмедэкспертам. Правоохранители провели опрос граждан, находившихся в отеле.
Личность покойного пока не установлена.