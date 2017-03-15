Росгвардия ловила пьяного водителя в Петербурге
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
Наряд полиции поймал пьяного автомобилиста в Красносельском районе Петербурга. Водитель попадается на нетрезвой езде по городу не в первый раз. Об этом сообщает
Тревожный сигнал поступил к сотрудникам правоохранительных органов около 02:30 14 марта. Звонивший рассказал, что по улице Маршала Захарова едет подозрительный Opel Astra. Его шофер нарушал ПДД и вообще имел наглость заехать на газон.
Машину обнаружили и заблокировали у дома 35/1 по улице Маршала Захарова. Водитель задержан. Оказалось, что он уже лишался прав за пьянку за рулем.
Возбуждено уголовное дело.