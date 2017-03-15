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16:17 (мск), источник: Водитель Петербурга

Росгвардия ловила пьяного водителя в Петербурге

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Reuters

Наряд полиции поймал пьяного автомобилиста в Красносельском районе Петербурга. Водитель попадается на нетрезвой езде по городу не в первый раз. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по городу и Ленинградской области.

Тревожный сигнал поступил к сотрудникам правоохранительных органов около 02:30 14 марта. Звонивший рассказал, что по улице Маршала Захарова едет подозрительный Opel Astra. Его шофер нарушал ПДД и вообще имел наглость заехать на газон.

Машину обнаружили и заблокировали у дома 35/1 по улице Маршала Захарова. Водитель задержан. Оказалось, что он уже лишался прав за пьянку за рулем.

Возбуждено уголовное дело.

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