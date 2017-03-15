Тонущий внедорожник «спасли» в Усть-Каменогорске

Автомобиль вылетел с дороги в реку в результате ДТП на проезде под Ульбинском мостом в среду. Водитель не пострадал и успел самостоятельно выбраться из салона, пока машина медленно тонула. Машину затопило полностью, видна была только крыша.

Прибывшие на место водолазы обследовали утонувший автомобиль и, не обнаружив никого внутри, при помощи крана вытащили автомобиль, попутно спасая уплывающее имущество автовладельца.

Судя по фотографиям, операция по поднятию машины привлекла внимание многочисленных зевак.