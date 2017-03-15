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14:52 (мск), источник: Sputniknews.kz

Тонущий внедорожник «спасли» в Усть-Каменогорске

АСТАНА, 15 мар — Sputnik. Сорвавшийся в реку Ульба в Усть-Каменогорске внедорожник вытащили на берег, сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области.

Автомобиль вылетел с дороги в реку в результате ДТП на проезде под Ульбинском мостом в среду. Водитель не пострадал и успел самостоятельно выбраться из салона, пока машина медленно тонула. Машину затопило полностью, видна была только крыша.

Прибывшие на место водолазы обследовали утонувший автомобиль и, не обнаружив никого внутри, при помощи крана вытащили автомобиль, попутно спасая уплывающее имущество автовладельца.

Судя по фотографиям, операция по поднятию машины привлекла внимание многочисленных зевак.

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