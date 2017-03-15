Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
Климкин назвал РФ посмешищем для всего мира из-за суда в Гааге
Порошенко пообещал выставить счет организаторам блокады Донбасса
Наталья Поклонская снова оказалась в центре громкой истории
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Пьяный Порошенко показывается в совершенно непотребном виде – СМИ
РФ дает Лукашенко 14 дней: сценарий Майдана в РБ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
12Первая женщина в космосе
16Неслабый пол
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
14:33 (мск), источник: ИА Татар-информ

В ДТП на Южной трассе в Казани виноват водитель «Инфинити»

Владелец иномарки нарушил ПДД, в результате чего и произошло столкновение.

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Появились подробности ДТП, которое произошло накануне днем на проспекте Победы, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Казани.

По предварительным данным, в 14.58 29-летний водитель «Инфинити» напротив дома № 155 по Проспекту Победы не выбрал безопасный боковой интервал, в результате чего столкнулся с «Ладой» 13-й модели, за рулем которой находился 20-летний водитель. Сразу после удара «Лада» вылетела на трамвайные пути, врезалась в столб и перевернулась.

Напомним, накануне ИА «Татар-информ» рассказали, что на трамвайных путях на Южной трассе в районе развязки около улицы Космонавтов перевернулась «Лада» 13-й модели.

Водитель перевернувшегося авто получил многочисленные переломы и был госпитализирован. Водитель иномарки не пострадал.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В аэропорту Казани во время проведения Кубка конфедераций заработает новый терминал
Фракция ЛДПР вернулась в зал заседаний Госдумы без Жириновского
Украина за сутки подготовит санкции против российских банков
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» продлится около двух лет
Путин «без оптимизма» относится к идее введения монархии в РФ
Киев полностью закрыл транспортное сообщение с ДНР и ЛНР
В Госдуме оценили стоимость пропуска депутатами заседаний
Александр Овечкин прервал свою антирекордную серию в НХЛ
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
Полиция задержала водителя, наехавшего на ребенка для «воспитания» В Следственном комитете России пообещали, что теперь «воспитательные меры» будут применены к самому мужчине со стороны следствия и суда
Hi-Tech
OPPO и Vivo: смартфоны из мирового топ-5 придут в Россию Российские операторы ведут переговоры о выпуске их устройств под брендом OPPO и Vivo на российский рынок
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Московские дороги помоют с шампунем
Как читать рекламу недвижимости между строк
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше» Все больше и больше пар по всему миру сталкиваются с диагнозом «бесплодие». И для многих это слово звучит как приговор. Что делать, если не получается забеременеть? На этот вопрос отвечает доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, репродуктолог Центра репродукции «Линия жизни» Юлия Алексеевна Колода.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь