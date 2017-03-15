В ДТП на Южной трассе в Казани виноват водитель «Инфинити»

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Появились подробности ДТП, которое произошло накануне днем на проспекте Победы, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Казани.

По предварительным данным, в 14.58 29-летний водитель «Инфинити» напротив дома № 155 по Проспекту Победы не выбрал безопасный боковой интервал, в результате чего столкнулся с «Ладой» 13-й модели, за рулем которой находился 20-летний водитель. Сразу после удара «Лада» вылетела на трамвайные пути, врезалась в столб и перевернулась.

Напомним, накануне ИА «Татар-информ» рассказали, что на трамвайных путях на Южной трассе в районе развязки около улицы Космонавтов перевернулась «Лада» 13-й модели.

Водитель перевернувшегося авто получил многочисленные переломы и был госпитализирован. Водитель иномарки не пострадал.