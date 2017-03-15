В Тольятти 4-летняя девочка прокусила градусник и проглотила ртуть
Прибывшие на место происшествия медики в срочном порядке промыли ребенку желудок, а затем госпитализировали в больницу.
Прибывшие на место происшествия медики в срочном порядке промыли ребенку желудок, а затем госпитализировали в больницу.
Тревожный звонок поступил на пульт дежурного на станции скорой помощи в Тольятти во вторник, 14 марта, днем, сообщает 63.ru. Врачей вызвали родители девочки. Они рассказали, что их четырехлетняя дочь надкусила ртутный градусник и проглотила часть жидкости. Прибывшие на место происшествия медики в срочном порядке промыли ребенку желудок, а затем госпитализировали в больницу.