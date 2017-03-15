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15:24 (мск), источник: Pro Город Самара

В Тольятти 4-летняя девочка прокусила градусник и проглотила ртуть

Прибывшие на место происшествия медики в срочном порядке промыли ребенку желудок, а затем госпитализировали в больницу.

Тревожный звонок поступил на пульт дежурного на станции скорой помощи в Тольятти во вторник, 14 марта, днем, сообщает 63.ru. Врачей вызвали родители девочки. Они рассказали, что их четырехлетняя дочь надкусила ртутный градусник и проглотила часть жидкости. Прибывшие на место происшествия медики в срочном порядке промыли ребенку желудок, а затем госпитализировали в больницу.

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